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8 июля городская управа запретила конное движение по Каменному мосту в Калуге

Дмитрий Ивьев , Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.07.2022 09:00 0 396
8 июля городская управа запретила конное движение по Каменному мосту в Калуге

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 июля.

1867 - в Москве родился Александр Александрович Кичеев (8.07(26.06).1867-1917). Русский поэт, юрист А.А.Кичеев с середины 1911 года служил товарищем прокурора окружного суда Калужской губернии, в 1913 году был переведен на должность судебного следователя в Мещовск. В 1911 в Твери он выпустил сборник стихов и перевод «Слова о полку Игореве». Умер в Мещовске 2 августа (20 июля) 1917 года.

1867 – Циркуляр МВД о благоустройстве городов и селений Калужской губернии

Наружное благоустройство городов и вообще населенных мест постоянно составляло один из важных предметов забот и попечения правительства…

При расположении улиц и образования площадей велено «принимать в соображение выгоды в трех отношениях: 1) в отношении народного здравия; 2) в отношении полицейском и 3) в отношении хозяйственном.

В первом отношении улицы должны быть известной ширины, чтобы доставляли движение чистому воздуху, не пролагаться по местам низменным и болотистым и, наконец, доставлять всем частям города удобный доступ к пользованию чистой и здоровой водою; при назначении площадей, чтобы оне не служили как бы резервуарами чистого городского воздуха и не находились в местах, бывших под кладбищами.

В отношении полицейском, при расположении улиц велено иметь в виду удобство в полицейском надзоре, именно, чтобы не было глухих переулков и сообщение между всеми частями города в случаях пожарных было бы легко.

В отношении хозяйственном вменяется в обязанность не располагать улиц по оврагам, наблюдать, чтобы кварталы имели удобное и более или менее непосредственное сообщение со всеми общественными зданиями и заведениями, как то: церквами, гостиными дворами, лавками с первыми потребностями жизни и проч., чтобы площади были удобны для размещения разных общественных зданий и особенно торговых…».

С 8 июля по 28 ноября 1877 г. – упорные бои за Плевну в русско-турецкой войне. Три неудачных штурма унесли 26 тысяч русских солдат. 28 ноября (ст. ст.) в Калугу пришла правительственная телеграмма: «Плевна в наших руках со всей армиею и Османом во главе». Город иллюминирован, раненым устроен стол. (Из публикаций Ю. Сухоцкого)

1910 – «На отношение от 3 сего июля … Городская управа уведомляет …, что настил а равно и опорныя части балок (каменного моста) настолько сгнили, что Управа считает рискованным без производства капитального ремонта моста допускать по нему конное движение; что же касается доставки необходимых материалов для железобетоннаго перекрытия моста, то к таковой уже 6 сего июля приступлено и работы предполагают начаться в самом непродолжительном времени. Городской голова».

1924 – постановлением Калужского исполкома в круглой угловой (направо от центрального входа) башне губбольницы (Хлюстинской) вместо домовой церкви Александра Невского устроен морг.

1944 – спустя три дня после образования Калужской области, было организовано областное управление НКГБ.

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Дмитрий Ивьев , Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.07.2022 09:00 0 396
Тэги: история калуги
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