Жара в Калужской области спадает

В пятницу, 8 июля, в Калужской области облачно, жара отступает.

Температура воздуха утром составит около +15 градусов, днем – до +24, вечером – в районе +18.

Будет облачно, дождей синоптики не обещают. Скорость ветра – до 2 м/с.

Наши предки верили, если в этот день вода при поливе быстро впитывается в землю – к хорошему сенокосу.

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