Жителей Калуги зовут на экофестиваль

В четверг, 7 июля, стало известно о проведении в Калуге экофестиваля. Об этом сообщает правительство региона.

Организаторы калужского движения «Мы разделяем» 9-10 июля приглашают гостей и жителей города на фестиваль экологической культуры и практик бережного пользования.

Организаторы обещают, интересно будет как взрослым, так и детям.

Среди прочего в рамках эковыходных заявлены:

• экологический квест;

• ярмарка экотоваров - можно стать не только покупателем, но и ее участником, если вы сами делаете съедобную органическую продукцию или вещи;

• музыкальный вечер.



Фестиваль пройдет 9 и 10 июля с 12 часов в «Зеленом центре» на улице Кирова, 31, стр. 3.

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