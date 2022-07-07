Жителей Калуги зовут на экофестиваль
В четверг, 7 июля, стало известно о проведении в Калуге экофестиваля. Об этом сообщает правительство региона.
Организаторы калужского движения «Мы разделяем» 9-10 июля приглашают гостей и жителей города на фестиваль экологической культуры и практик бережного пользования.
Организаторы обещают, интересно будет как взрослым, так и детям.
Среди прочего в рамках эковыходных заявлены:
• экологический квест;
• ярмарка экотоваров - можно стать не только покупателем, но и ее участником, если вы сами делаете съедобную органическую продукцию или вещи;
• музыкальный вечер.
Фестиваль пройдет 9 и 10 июля с 12 часов в «Зеленом центре» на улице Кирова, 31, стр. 3.
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