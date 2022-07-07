Выпускникам Калужской области вручили золотые медали

В четверг, 7 июля, в Калуге в здании областной администрации выпускникам школ вручили медали «За особые успехи в учении». Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

461 выпускник Калужской области в этом году получил золотую медаль. 125 школ региона воспитали отличников учебы.

— Всех ребят поздравляю с заслуженными наградами! – обратился к выпускникам глава региона. – За вами - талант и стремление, большой упорный труд, поддержка родителей и педагогов. Желаю, чтобы за этим первым большим успехом следовало много-много других!

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