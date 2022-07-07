В Калуге провели аукцион на размещение 10 новых точек питания

В четверг, 7 июля, стало известно о результатах проведения аукциона на установку 10 новых точек питания в городе. Об этом сообщил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории города – очередной вид поддержки малого и среднего бизнеса Калуги.

В Центральном парке культуры уже появился новый торговый павильон. Ценовое предложение предпринимателей по нему увеличилось в процессе аукциона с 38 400 рублей до 276 480 рублей, то есть на 620%.

1 августа на улице Тарутинской, 184, откроется автомагазин.

— Полюбившиеся калужанам ярмарки продолжат работу у сквера Ленина и на пешеходной части улицы Театральной, – сказал Дмитрий Денисов. – Это возможность для предпринимателей заявить о себе, а для калужан – возможность купить свежие и качественные товары для жителей

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