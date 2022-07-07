61-летний мужчина пропал в Калужской области
В Калужской области пропал 61-летний Никитин Сергей Григорьевич, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина пропал в поселке Середейский Сухиничского района 2 июля 2022 года.
С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы Сергея Григорьевича:
- рост 185 см;
- нормального телосложения;
- седые волосы;
- голубые глаза.
Особые приметы: носит усы.
Одежда:
- бежевая жилетка;
- синяя футболка в белую полоску;
- светло-синие брюки;
- синие кроссовки.
Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии "ЛизаАлерт" 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Ольге 8 920 611-71-15.
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