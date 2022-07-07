61-летний мужчина пропал в Калужской области

В Калужской области пропал 61-летний Никитин Сергей Григорьевич, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал в поселке Середейский Сухиничского района 2 июля 2022 года.

С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Сергея Григорьевича:

рост 185 см;

нормального телосложения;

седые волосы;

голубые глаза.

Особые приметы: носит усы.

Одежда:

бежевая жилетка;

синяя футболка в белую полоску;

светло-синие брюки;

синие кроссовки.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии "ЛизаАлерт" 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Ольге 8 920 611-71-15.



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