Грозы снова пройдут через Калужскую область

В четверг, 7 июля, грозовые тучи окружат Калужскую область. О грозовом фронте сообщает ГУ МЧС по Калужской области, ссылаясь на данные Калужского ЦГМС.

В ближайшие 1-3 часа 7 июля и до конца дня местами по Калужской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер порывами 12-17 м/с.

Калужан просят быть осторожными. Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

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