Елена Алешина: «Мое решение пойти в медицину оказалось спонтанным, но судьбоносным»

Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Елена Алёшина возглавляет Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД более тридцати лет.

Елена Николаевна стояла у истоков создания этого крупнейшего в нашей области мед­учреждения и не понаслышке знает, что могут натворить инфекции, если их вовремя не остановить. Сегодня её знают в нашей области не только как Врача с большой буквы и человека, спасшего сотни и сотни жизней, но и как доктора, два года находившегося в эпицентре войны с коронавирусной инфекцией.

Впрочем, наш разговор с Еленой Николаевной, состоявшийся в канун её дня рождения, был не только и не столько о работе. Главный врач инфекционной больницы призналась нам, что её решение пойти в медицину было… спонтанным. Сложись её личная история чуть иначе, мы бы знали Алёшину как талантливого историка, дотошного журналиста или даже как чемпионку шахматных досок. Но, к нашему счастью, Елена Алешина — ​врач. Врач от Бога.

— Елена Николаевна, как правило, профессию врача выбирают потомственные медики, а вы ​из семьи педагогов и инженеров. Как всё произошло?

— Действительно, в школьные годы я не мечтала пойти в медицину. Хотя врачи в нашей семье были, например, старшая сестра бабушки. Но в целом моё решение стать врачом было спонтанным и удивительным даже для меня.

В школе я слыла абсолютным гуманитарием. Запоем читала книги, писала стихи, причём часто вместо школьных сочинений. Но склонность к аналитике все-таки была, это я сейчас понимаю, когда вспоминаю, что серьёзно увлекалась шахматами. Получила первый взрослый разряд, не раз занимала призовые места на областных и респуб­ликанских соревнованиях. Вот такое интересное сочетание — ​шахматы и лирика. Это мне сама судьба, видимо, подсказывала.

А поступать я готовилась на исторический факультет. Но в один момент всё изменилось.

— Разочаровались в истории?

— Наверное, да. Я планировала поступать в Московский государственный университет ​либо на журфак, либо на исторический. В ходе подготовки писала исследовательскую работу, связанную с историей Российской империи. Копалась в документальных материалах. Но чем больше я погружалась в эту тему, тем больше меня смущал один момент. В истории было много нестыковок. Каждый субъективный факт, каждое личное мнение вносило в историю что-то своё. И я поняла, что в этой науке любой миф или факт, оставшиеся в памяти людей, надо подвергать сомнению. Найти истину, проанализировать её, сделать правильные выводы ​очень и очень сложно. И я задумалась, хочу ли тратить на это свою жизнь?

Но я уже полным ходом готовилась поступать! Сидела, обложившись учебниками по истории! Что делать?

И тут вмешалась Судьба. Мне на глаза попался учебник биологии за 10-й класс. Видимо, с целью отдохнуть от истории, я взяла его в руки. Как сейчас помню, ​открыла наугад на главе «Синтез белка».

И знаете, я начала читать и «утонула» в книге, как будто читала впервые. Перед глазами стояли подробности жизни клетки, её деление, органои­ды, ДНК и РНК. Никогда до этого я не увлекалась биологией, а тут не смогла оторваться. Читала учебник, как детектив.

Когда родители узнали, что вместо истории я читаю биологию, они были, мягко скажем, удивлены. В ответ я выпалила, что иду в медицинский. И с тех пор ничто не могло свернуть меня с этого пути, больше ни разу не усомнилась в своём выборе. Наверное, решения принимаются где-то на небесах.

— Учиться было интересно?

— Очень интересно! Я поступила в Рязанский медицинский институт на санитарно-гигиенический факультет. В течение всех студенческих лет занималась научной работой по актуальным направлениям эпидемиологии, микробиологии и лабораторной диагностики, играла в студенческом театре, участвовала в спортивных соревнованиях. Это было незабываемое время. После окончания вуза вернулась в родную Калугу. Работала по специальности, окончила в Москве ординатуру по организации здравоохранения и везде набиралась профессионального опыта, а в 1989 году мне предложили создать областной центр по СПИДу.

— Тогда почти никто ещё не знал об этой болезни.

— Да, это так. Когда мне предложили возглавить направление по борьбе со СПИД в нашем регионе, я, как и многие тогда, слабо представляла, что это за инфекция. Бытовало пространное мнение, что это «какая-то очень опасная зараза из Америки». Задачи при этом ставили весьма конкретные: ​за короткий период времени сформировать структуру, положение и штатное расписание.

Помню, я тогда поехала в Москву знакомиться с работой столичных СПИД-центров. Познакомилась и поняла, что СПИД — это ​сложно, опасно, но интересно.

В октябре 1989 года появился Калужский центр по СПИДу. Мы сделали тогда упор на профилактику. Затем подобные принципы работы распространили и на другие инфекции. Наши подходы во многом были инновационными и давали неплохие результаты.

С 1995 года начали готовить открытие инфекционной больницы. Нас тогда очень поддержала областная администрация, она предприняла правильные действия. Были вложены огромные силы, чтобы Калугу не захлестнула волна эпидемии, учитывая близость к Москве и наркотрафик с Украины.

— Центр по СПИДу, затем инфекционная больница, далее ​ковидный госпиталь. Всю вашу профессиональную жизнь вас сопровождают перемены…

— Сейчас у нас ещё один новый этап: создаём на имеющейся базе многопрофильный клинический центр. Здесь будут оказывать медпомощь тем, кто получил осложнение в результате коронавирусной инфекции. Сделаем упор на неврологию, на лечение инфарктов и инсультов. Это будет уникальное учреждение, такие центры есть пока только в столице.

Хочу сказать, что мы не только не выходим из реорганизаций, но и из состояния повышенной готовности. Несмотря на то что сейчас спад инфекции и законсервировано несколько отделений, в любой момент всё может измениться. Мы, как пожарные, готовы в течение нескольких часов всё развернуть и начать массово принимать больных.

Это очень тяжело, в том числе психологически. Но именно такой «пожарный» режим помог нам выдержать пандемию.

— А как вы сами работали в тот период?

— Это было невероятно тяжело. Инфекционисты, которые прошли через два года COVIDa, работали в эпицентре событий, не побоюсь этих слов, разделили свою жизнь на «до» и «после». Нас поддерживало, наверное, понимание своей роли. Кто кроме нас? Это коснулось каждого: администрации больниц, врачей, среднего медперсонала — ​всех! У нас даже выходных тогда практически не было.

— А сейчас отдыхать получается?

— Да я и пары часов спокойно на диване пролежать без дела не могу! В голове крутятся мысли, как решить возникающие в больнице проблемы. Очень много хожу пешком: от парка Циолковского до Тайфуна (я там живу). При ходьбе лучше думается и снимается накопившееся за день напряжение.

— Елена Николаевна, если вернуться в юность, что бы вы изменили в жизни?

— Я точно не стала бы руководителем. Пошла бы практикующим врачом. А ­ещё мне нравится идея жить так, чтобы каждую минуту ­зависеть только от себя и своих желаний. Как это делают художники, поэты. Но увы, это несбыточные мечты.

Моя дочь как-то упрекнула, что работа для меня всегда была на первом месте, а ­семья ​на втором. И что для чужих людей я делаю больше, чем для своих. Возможно, как дочь она права. Врач всегда немного «раб лампы». Но ­могла ли моя жизнь сложиться иначе? Наверное, нет.

— Что вас заряжает и ­помогает двигаться дальше?

— Добрые слова пациентов! Конечно, мы лечим не для того чтобы слышать «спасибо», мы лечим для того чтобы спасать жизни. Но каждое слово благодарности, сказанное врачу, окрыляет.

В свой профессиональный праздник, в День медицинского работника, я и мои коллеги получили много искренних смсок от своих бывших пациентов. Вот вроде бы мелочь — ​сообщение со словом «СПАСИБО», но как это нужно врачу! В такие моменты понимаешь, что все не зря. Поверьте, это дорогого стоит.

Коллектив Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД от всей души поздравляет Елену Николаевну Алёшину с днём рождения и желает крепкого здоровья, простого человеческого ­счастья и благодарных пациентов. Пусть помощь, которую вы оказываете людям, всегда возвращается к вам с добром!

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