Главная Новости Общество
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге водитель накопил 70 штрафов за нарушение ПДД

Опубликовано: 07.07.2022 10:15 0 387
В Калуге водитель накопил 70 штрафов за нарушение ПДД

В среду, 6 июля, стало известно о выплате калужанином в пользу государства долга на общую сумму 112 тысяч рублей. Об этом рассказали судебные приставы Калуги.

70 штрафов за нарушение ПДД накопилось у мужчины, он их не оплачивал. Невыплата привела к тому ,что в отношении него вынесено еще 62 постановления о взыскании исполнительского сбора по тысяче рублей за каждый неоплаченный штраф. То есть долг вырос с 50 до 112 тысяч рублей.

Оплатить 112 тысяч рублей задолженности по штрафам и исполнительскому сбору гражданин решил после ограничения в пользовании водительскими правами.

Судебный пристав через суд добился ограничения должника в праве на вождение автомобилем до уплаты задолженности.

Это заставило мужчину погасить штрафы и исполнительский сбор быстро и единовременно.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 07.07.2022 10:15 0 387
Тэги: судебные приставы штрафы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Банк «Открытие»: «Пушкинские горы» обрели «голос» и интернет
Функциональные возможности смарт-часов
Все секреты заказа и доставки цветов в Саратове

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru