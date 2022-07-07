В Калуге водитель накопил 70 штрафов за нарушение ПДД

В среду, 6 июля, стало известно о выплате калужанином в пользу государства долга на общую сумму 112 тысяч рублей. Об этом рассказали судебные приставы Калуги.

70 штрафов за нарушение ПДД накопилось у мужчины, он их не оплачивал. Невыплата привела к тому ,что в отношении него вынесено еще 62 постановления о взыскании исполнительского сбора по тысяче рублей за каждый неоплаченный штраф. То есть долг вырос с 50 до 112 тысяч рублей.

Оплатить 112 тысяч рублей задолженности по штрафам и исполнительскому сбору гражданин решил после ограничения в пользовании водительскими правами.

Судебный пристав через суд добился ограничения должника в праве на вождение автомобилем до уплаты задолженности.

Это заставило мужчину погасить штрафы и исполнительский сбор быстро и единовременно.

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