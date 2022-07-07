Срок подачи технической воды на предприятия Калуги перенесли

В среду, 6 июля, появилась информация о переносе сроков подачи технической воды на ряд предприятий города. Об этом, со ссылкой на Калугаоблводоканал, сообщает городская управа Калуги.

22 июня по причине проведения аварийно-ремонтных работ была прекращена подача технической воды на предприятия:

ОАО Калужский Турбинный завод;

АО «Тайфун»;

Калужский машиностроительный завод;

АО "Калужский завод телеграфной аппаратуры";

ПАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования";

КООИ "Аккорд".

Теперь из-за большого объема подготовительных работ и большой протяженности аварийного участка трубопровода в районе улицы Киевский проезд срок подачи воды переносится на 22 июля 2022 года.

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