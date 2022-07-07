7 июля в Калуге родился Серафим Туликов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 июля.

7.07(25.06).1834 на месте Тарутинского военного лагеря в ознаменование победы русских войск в Отечественной войне 1812 года установлен памятник с надписью: "На сем месте российское воинство под предводительством Кутузова, укрепясь, спасло Россию и Европу".

1898 – скончался Николай Александрович Ярошенко (1(13).12.1848 – 25.06(7.07).1898), живописец, жанрист, пейзажист, член Товарищества передвижных художественных выставок. Калужскому областному художественному музею принадлежит большая коллекция произведений художника. Наиболее известные произведения коллекции: «Курсистка» (один из двух вариантов), «Портрет дамы с кошкой», «Портрет няни», «Портрет матери», «Портрет отца», «Извержение вулкана», «Этюд горной речки».

1910 – «Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, образованной по предложению Г-на Начальника губернии для осмотра и освидетельствования каменного городского моста через Березуйский овраг на предмет определения прочности его и возможности допустить по нему езду, - осмотрев устои, балки, прогоны и двойной настил моста, нашли, что устои моста прочны, главныя поперечная балка местами, в особенности в опорных частях прогнили, а также подгнил нижний настил, а верхний обветшал, почему езду по мосту комиссия признает опасною. (Подписи)»

1914 - в Калуге в семье музыкантов родился Серафим Сергеевич Туликов (24.06 (7.07).1914 – 29.01.2004), известный композитор-песенник. По окончании Калужского музыкального училища он поступает в Московскую консерваторию. Лауреат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР, Почетный гражданин Калужской области и города Калуги.

1927 – газета «Коммуна» рассказала об извлечении губотделом ГПУ клада из мятлевского дома купца Арефьева. Ценности зарытые в 1917 г. на глубину двух аршин включали 266 золотых монет царской чеканки, серебряные сервизы, бокалы, вазы, церковную утварь, разные ценные безделушки. (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

1936 – в г. Москве скончался Георгий Васильевич Чичерин (1872 – 1936) — российский революционер, советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР. Его имя с 1927 г. носит одна из улиц города.

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