В Калужской области будет облачно, в течение дня пройдет дождь

В четверг, 7 июля, в Калужской области преимущественно облачно. Сохраняется вероятность дождей.

Температура воздуха утром составит около +20 градусов, днем – до +27, вечером – в районе +18.

Будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Скорость ветра – до 4 м/с.

Наши предки верили, что если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться.

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