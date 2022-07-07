В Калужской области будет облачно, в течение дня пройдет дождь
В четверг, 7 июля, в Калужской области преимущественно облачно. Сохраняется вероятность дождей.
Температура воздуха утром составит около +20 градусов, днем – до +27, вечером – в районе +18.
Будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Скорость ветра – до 4 м/с.
Наши предки верили, что если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться.
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