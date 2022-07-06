В Калуге открыли стелу в память о Владимире Кирюхине

В среду, 6 июля, в Калуге торжественно открыли памятную стелу имени Владимира Кирюхина. Об этом сообщил городской голова Калуги.

Почетный гражданин Калуги знаменитый академик Владимир Кирюхин внес значительный вклад в развитие Калужского турбинного завода. Калужанин прошел на заводе путь от инженера до генерального конструктора.

А разработанные им проекты актуальны и по сей день, их воплощают ученики и последователи ученого.

На открытии стелы присутствовали заводчане и представители городской управы.

— Именно таким созидателям, как Владимир Иванович, мы обязаны стратегической безопасностью нашей Родины! – сказал городской глава Дмитрий Денисов.

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