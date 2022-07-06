Остановку для грузовиков запретили на улице Пестеля в Калуге

В среду, 6 июля, на улице Пестеля установили новый дорожный знак. На участке от улицы Никитина до Тульской для грузовых автомобилей остановка теперь запрещена.

Как пояснили в управлении городского хозяйства, это решение было принято в связи с многочисленными обращениями жителей после вывода городской комиссии по безопасности дорожного движения.

— Продолжаем работы над тем, чтобы передвижение по городу было более комфортным и безопасным, – говорят в управлении.

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