Водитель, по вине которого погибли люди, попался в Калужской области с поддельными правами

В среду, 6 июля, прокуратура Калужской области сообщила о решении суда по делу об использовании поддельных прав.

В марте 2022 года в Людинове сотрудниками ДПС был остановлен житель Брянска. При проверке выяснилось, что мужчина лишен водительских прав и был осужден за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. А водительское удостоверение, которое предъявил мужчина, оказалось поддельным.

За повторное нарушение закона суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев с лишением права управлять автомобилем на 2 года и 4 месяца.

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