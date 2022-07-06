ВТБ: в июне продажи автокредитов в Калуге выросли в полтора раза

Объем выдач по кредитам на приобретение транспортных средств в регионе в первый летний месяц достиг почти 61 млн рублей, на 57% улучшив результат мая. Размер среднего чека составил миллион рублей.

В целом по стране в июне российские заёмщики заключили в ВТБ около 5,2 тысяч сделок по автокредитованию. Объем выдач составил более 6,2 млрд рублей и на 60% превысил результат мая. Размер среднего чека - 1,2 млн рублей. Наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались машины марок LADA (14,5% от всех продаж в июне), KIA (14%) и HYUNDAI (12%).

Лидерами по объему выданных автокредитов стали Московский регион (1,2 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (615 млн рублей). В топ-5 также вошли Республика Татарстан (351 млн), Краснодарский край (около 300 млн) и Челябинская область (240 млн).

«Рынок автокредитования в первом полугодии оказался под серьезным давлением из-за ухода крупнейших брендов. На этом фоне тренд спроса на транспортные средства с пробегом усилился – с начала года их доля выросла в три раза. Сегодня они занимают уже 66% в общем объеме продаж ВТБ. Сейчас ставка по автокредитам приближается к уровню начала года, и мы видим первый эффект – в июне наши продажи превысили 6,2 млрд рублей, что примерно сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года. Но для полноценного развития рынку требуется наладить новые логистические цепочки поставок, активно поддержать отечественных производителей и запустить новую госпрограмму. Главным стимулом для автолюбителей будет снижение финансовой нагрузки, а также дополнительные скидки на машину», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

На фоне существенного снижения ставок рынок автокредитования продолжает восстанавливаться. По данным ВТБ, в июне продажи российских банков в этом сегменте составили более 52 млрд рублей, что на 45% превысило результат за предыдущий месяц. По прогнозам ВТБ, в третьем квартале тенденция по росту спроса продолжится, в том числе благодаря планируемому запуску госпрограммы.

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