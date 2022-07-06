Срочно требуется кровь для 9-летней калужанки
Сегодня, 6 июля, появилась информация о срочном сборе крови для 9-летней калужанки Ульяны Дунаевой, 9 лет.
Родственники девочки просят о помощи.
Требуется кровь 4 положительная (или любая другая группа).
Диагноз маленькой калужанки: острый лейкоз.
Кровь можно сдать на станции переливания крови с пометкой для Дунаевой Ульяны, 9 лет.
По любым вопросам звонить: Тамара Алексеевна 8 902 391-25-01.
Калужан очень просят откликнуться как можно скорее, дорога каждая минута!
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