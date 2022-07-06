Срочно требуется кровь для 9-летней калужанки

Сегодня, 6 июля, появилась информация о срочном сборе крови для 9-летней калужанки Ульяны Дунаевой, 9 лет.

Родственники девочки просят о помощи.

Требуется кровь 4 положительная (или любая другая группа).

Диагноз маленькой калужанки: острый лейкоз.

Кровь можно сдать на станции переливания крови с пометкой для Дунаевой Ульяны, 9 лет.

По любым вопросам звонить: Тамара Алексеевна 8 902 391-25-01.

Калужан очень просят откликнуться как можно скорее, дорога каждая минута!

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