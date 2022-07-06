В Калужской области будет жарко, есть вероятность дождей

В среду, 6 июля, в Калужской области преимущественно облачно. Сохраняется вероятность дождей.

Температура воздуха утром составит около +18 градусов, днем – до +28, вечером – в районе +22.

Будет облачно с прояснениями. Скорость ветра – до 2 м/с.

Наши предки верили, что в этот день нельзя рисковать, ставить на кон, обещать что-то – все связанное с удачей обречено на провал.

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