Производительная и надежная работа с Ростсельмаш

В областной столице прошел региональный агропромышленный форум «День калужского поля». В 2022 году формат мероприятия претерпел изменения. Основная его часть прошла на территории Инновационного культурного центра.

Новый формат регионального агропромышленного форума стал еще более информативным. Посетители и участники в этом году могли ознакомиться с техникой Ростсельмаш, модельным рядом, характеристиками и преимуществами. На фирменном стенде Ростсельмаш были представлены зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные косилки, опрыскиватели и другая техника.

Участники форума ознакомились с возможностями ведущих образцов техники Ростсельмаш. Особый интерес вызвали такие модели, как TORUM 785 — ​эффективная машина с производительностью до 45 тонн в час, способная обработать за сезон до 2000 гектар. Зерноуборочный комбайн RSM 161 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. А комбайны ACROS ценят сельхозпроизводители за универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, простоте настроек и удобное рабочее место.

Также посетители выставки могли получить подробную консультацию об условиях приобретения и сервисного обслуживания у специалистов Технического центра «Агрит».

— Мы каждый год принимаем участие в «Калужском дне поля». Нынешний формат необычный, — ​отметила директор ТЦ «Агрит» официального дилера Ростсельмаш Вера ПОПОВА. — ​Этот форум дает возможность участникам как никогда близко и плодотворно пообщаться друг с другом. Можно получить информацию о любой технике и детально проговорить обо всех тонкостях со специалистами отдела маркетинга и сервиса.

О надежности агротехники Ростсельмаш говорят и сельхозпроизводители, которые приобрели и используют агромашины.

— Мы в 2022 году купили у ТЦ «Агрит» пять новых комбайнов RSM 161 и еще один трактор RSM 2375, — ​рассказывает председатель СХА «Колхоз «Маяк» Вадим ГАЛУЦКИЙ. — ​Всего у нас 10 единиц техники Ростсельмаш. Сделали ставку на комбайны Ростсельмаш. Эта техника показывает отличную производительность. А обслуживание очень комфортно.

— У нас хорошее налаженное сотрудничество с ТЦ «Агрит», — ​сказал директор ООО «Нива» Андрей Клименко. — Запчасти есть в наличии, хороший сервис. У нас семь единиц техники Ростсельмаш. Работаем на ней уже три года. Мы довольны.

Сервис от ТЦ «Агрит» всегда своевременный, с запчастями для комбайнов и тракторов Ростсельмаш проблем не бывает. Об этом говорили многие сельхозпроизводители на агропромышленном форуме.

ТЦ «Агрит» — ​официальный дилер мирового производителя сельскохозяйственной техники Ростсельмаш, продолжает успешно работать в Калужской, Тульской и Рязанской областях.

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