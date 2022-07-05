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Завод Volvo в Калуге сократит часть сотрудников до конца года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2022 15:18 0 1130
Завод Volvo в Калуге сократит часть сотрудников до конца года

Во вторник, 5 июля, «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщает о том, что Volvo Group уволит часть сотрудников своего завода грузовиков в Калуге.

Производство было остановлено с момента начала спецоперации на Украине. С тех пор завод, находящийся под санкциями, простаивал. В российском офисе Volvo Group собщили изданию, что адаптируют свою операционную деятельность и под этим понимается сокращение штата сотрудников в течение года.

Сообщается, что сокращения сотрудников завершатся до конца года.

В российских подразделениях компании числятся более 1270 человек.

В 2015 году из-за кризиса Volvo уже уменьшала штат сотрудников в Калуге. Приостанавливали производство грузовиков на семь месяцев и сократили 30% персонала. Но уже в 2017 году в компании сообщали, что завод вновь принял на работу 280 работников, сокращенных из-за кризиса.

Однако сейчас санкции наложены на поставки компонентов, вот почему сборка машин невозможна.

Калужский завод останется в режиме приостановки.

– Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России, – говорят представители компании. – Мы не принимали решение об уходе с рынка.

Volvo Trucks открыли в Калуге в 2009 году. Завод с 2014 года выполнял сварку, окраску и сборку кабин в РФ.

В 2021 году на Россию приходилось 3% продаж Volvo Group. В апрельском заявлении Volvo Group говорилось, что продажи, сервис и производство в РФ приостановлены с момента начала военных действий на Украине и введения санкций в отношении РФ. В феврале Volvo занимала второе место на рынке грузовиков в РФ после КамАЗа.

– Будущее российского бизнеса иностранных автоконцернов сейчас зависит не от них, а от политических решений властей ЕС, – отмечает автомобильный эксперт Владимир Беспалов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.07.2022 15:18 0 1130
Тэги: завод сокращения санкции
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