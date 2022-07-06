Летний IT-клуб от Компьютерной Академии Top: как в Калуге готовят юных программистов?

Летние каникулы— отличная пора для получения новых знаний, которым не научат в школе. Провести летние месяцы с пользой для ребёнка можно в IT-академии Top, где готовят будущих профессионалов в сфере IT. Чем занимаются юные программисты и как устроен их день?

Летний IT-клуб Компьютерной Академии Top подготовил для ребят насыщенную каникулярную программу, каждые две недели начинается новая профильная смена, которая включает в себя не только теорию и практику, но и развлечения.

Каждая половина дня в летнем клубе насыщена увлекательными лекциями и практическими занятиями, которые развивают мышление ребёнка и помогают ему окунуться в сферу компьютерных технологий. Все полученные знания пригодятся юному IT-специалисту в будущем, ведь авторские методики преподавателей академии не имеют аналогов.

Мы даём каждому ребёнку возможность гордиться собой, поэтому по окончании смены он сможет реализовать собственный проект в зависимости от направления курса, будь то создание приложения, 3D-модель или мультфильм.

Летний IT-клуб—это не только возможность окунуться в мир компьютерных технологий, но и способ найти друзей и провести летние каникулы так, чтобы они запомнились на всю жизнь! После лекций и практических занятий ребёнка ждёт развлекательная программа: различные игры и мастер-классы, ярмарки и экскурсии, аквагрим и занятия английским. В летнем клубе созданы все условия, чтобы дети проводили время с пользой, а также находили новых друзей, разделяющих их хобби.

Каникулярная программа подходит для детей от 7 до 14 лет. В лагере действуют 2 формы обучения: полного и неполного дня. Программа полного дня включает в себя не только обучение, но и развлечения для детей в том числе прогулки и игры на свежем воздухе. А для ребят постарше, которые нацелены только на учебу, есть группа неполного дня, включающая в себя теорию, практику и игровое времяпрепровождение в кругу единомышленников.

Летний IT-клуб—это лагерь, в котором точно не будет скучно!

В итоге каждый ребенок получает чёткое представление об этой сфере. Если она окажется ему интересной, во время учебного года он сможет продолжить ее углубленное изучение в академии Top.

Для каждого возраста есть свои курсы: «Юный программист» для детей 4-6 лет, «Первый шаг» для ребят 7-8 лет, «Малая компьютерная академия» для тех, кому 9-14 лет, а подростки 15-18 лет могут поступить в колледж IT TOP на направление, в котором хотят работать и развиваться.

Компьютерная академия Top — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России, имеет 177 филиалов по всей стране. Академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

За подробной информацией по направлениям переходите по ссылкам ниже:

«Компьютерная академия ТОР»,

г. Калуга, ул. Циолковского, 8, 3-й этаж;

+7 (4842) 21-80-08

WhatsApp +7 (965) 705-45-05.



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