В Калуге ищут доноров 4+ группы крови на тромбомассу

В понедельник, 4 июля, ВКонтакте появилась информация о срочном поиске донора 4+ крови на тромбомассу. Кровь требуется Татьяне АНИСИМОВОЙ, 1984 года рождения. Об этом сообщает группа «Я донор Калуга».

Требования:

18+;

регистрация в Калуге или в Калужской области не менее 4 месяцев;

наличие паспорта с собой;

отсутствие противопоказаний.

Сдать кровь можно в Калужской областной станции переливания крови по адресу: ул. Максима Горького, 71. Принимают кровь с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.

При сдаче обязательно укажите, что кровь для Анисимовой Татьяны Георгиевны, 11.11.1984 года рождения.

Связь с родственниками: Андрей Анисимов, 8 910 544-74-61.

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