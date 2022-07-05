Сильный дождь, град и гроза надвигаются на Калужскую область
Во вторник, 5 июля, в Калужской области снова ожидается гроза. Об этом сообщает МЧС, ссылаясь на данные Калужского ЦГМС.
В ближайшие 1-3 часа, 5 июля, и до конца дня по Калужской области ожидается гроза, град, сильный дождь, шквалистое усиление ветра порывами 13-18 м/с.
МЧС просит калужан во время грозы не выходить из помещений.
Если вы на открытой местности, отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты. И не прячьтесь под высокие деревья.
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