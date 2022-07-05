Прокуратура Калужской области заставила чиновников убрать мусор

Во вторник, 5 июля, прокуратура Калужской области собщила об устранении мусорной свалки в сельском поселении Юхновского района.

В деревне Емельяновка образовалась свалка из бытового мусора и ТКО. Местная администрация никаких мер по уборке не предпринимала.

Прокуратура внесла представление главе администрации, обязав избавиться от свалки. После подсказки со стороны, муниципальные чиновники решили вопрос с уборкой мусора.

На главу администрации поселения завели административное дело.

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