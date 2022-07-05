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В Калуге ко Дню города обещают благоустроить набережную

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 05.07.2022 13:50 1 279
В Калуге ко Дню города обещают благоустроить набережную

Во вторник, 5 июля, появилась информация о текущем этапе работ по благоустройству набережной в Калуге. Об этом сообщает городская управа.

Уже расчистили прибрежные иловые отложения. Вывозятся старые железобетонные плиты. Мусор отправится на полигон.

Заливают бетонные основания на верхнем парапете, привезены леерные ограждения.

Уложены георешетки на склоне. Завозят песок для обустройства пляжа. Как сказал Дмитрий Денисов, песчаный пляж будет пролегать от Гагаринского моста до понтонной переправы.

А после первого этапа работ на набережной оборудуют зону барбекю.

– Предприниматели установят там теневые навесы, мангалы, где калужане абсолютно безопасно с точки зрения пожарной безопасности смогут пожарить шашлыки, – сказал градоначальник.

По словам директора управления капитального строительства Виталия Леонова, темпы работ позволяют думать, что ко Дню города, как и намечено, набережная будет открыта.
 

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Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 05.07.2022 13:50 1 279
Тэги: город набережная благоустройство
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