За год в Калужской области построят 70 км газопроводов

Во вторник, 5 июля, стало известно о введении в эксплуатацию более 17 километров газопровода в Ферзиковском районе. Об этом сообщает правительство региона.

Населенные пункты Дурасово, Грязново, Кутьково, Верховое и Титово получили возможность поьзоваться голубым топливом. В селе Титово в день запуска газопровода жители 14 домов уже смогли пользоваться газом.

Теперь предстоит построить уличные газопроводы в тех поселках, через которые проходит новая труба. В следующем году можно будет газифицировать еще 260 домов.



В 2022 году за счет средств области построят 70 километров уличных газопроводов. Впервые газ придет в 23 населенных пункта, охватит около 2000 домов.

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