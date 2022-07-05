Калужской области исполнилось 78 лет

Во вторник, 5 июля, Калужская область празднует 78 лет со дня образования. Губернатор региона Владислав Шапша обратился к калужанам с поздравлением:

– Дорогие земляки! – сказал Владислав Шапша. – 78 лет – это лишь часть многовековой истории нашего края. Калужская земля не раз становилась свидетелем судьбоносных для страны событий. Мы гордимся земляками, которые во все времена достойно служат родине. Все мы – одна большая команда региона 40. Вместе мы делаем наш край лучше.



От всего сердца поздравляю вас с праздником! Здоровья, благополучия, новых побед и достижений!

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