Современная стоматология — в ногу со временем

Как говорит известная поговорка: «Мир не стоит на месте». Не исключение и современная медицина, непрерывно развивающаяся на основе технологических новинок и, безусловно, накопленного опыта.

Один из принципов оказания качественной стоматологической помощи — применение на практике современных методик, технологий и материалов, о многих из которых вам с удовольствием расскажут в стенах Калужской областной клинической стоматологической поликлиники.

Уже не первый год на службе у врачей-­стоматологов стоят современные компьютерные технологии начиная от современных систем, помогающих записаться на прием к специалистам, ознакомиться с протоколом лечения, получить и проанализировать рентгенографический снимок или трехмерную модель челюстно-­лицевой области, обеспечить с применением цифровых микроскопов более высокую точность лечения и заканчивая современными программами и аппаратами, помогающими врачам заранее смоделировать сложные операции или, например, в автоматическом режиме изготовить вкладку или зубной протез — имплант.

Протезирование зубов — одна из областей, где работа рука об руку специалистов-­профессионалов областной стоматологии и технических результатов научного и технологического прогресса дают важный для нас пациентов результат.

Традиционно в процессе протезирования помимо врача участвуют зубные техники, специалисты, изготавливающие из различных материалов вкладки или зубные протезы.

В стенах Калужской областной стоматологической поликлиники существует собственная зуботехническая лаборатория, но не первый год вместе с ее сотрудниками трудится цифровая CAD/CAM система.

CAD/CAM — это технология, по которой изготавливаются каркасы зубных протезов из циркония, стеклокерамики, титана и других материалов. Заготовка изделия моделируется в специальной компьютерной программе и обрабатывается на фрезеровальном оборудовании с программным управлением.

Что же представляет собой этот процесс для нас, пациентов? Кабинет врача здесь оснащен аппаратом Cerec, технология которого позволяет изготовить вкладки, коронки, мостовидные протезы и виниры всего за несколько часов, в отличие от аналогичных, изготавливаемых традиционными методами. Теперь уже аппарат изготавливает протез высокоточным способом, что исключает влияние человеческого фактора.

Благодаря технологии работы аппарата Cerec любой человек может решить свою проблему всего за один день, без дополнительных посещений стоматологического кабинета.

Важным моментом подготовки к протезированию является рентгенологическое исследование КЛКТ или, другими словами, построение 3D модели челюстно-­лицевой области. На этом этапе оцениваются состояние пациента, нюансы, влияющие на выбор методики протезирования.

Еще один немаловажный момент — выбор материала. В современной стоматологии используются как традиционные металлические, так и более современные безметалловые конструкции.

На выбор материала влияет целый набор факторов, оценить которые вам поможет врач стоматолог-­ортопед или хирург-­имплантолог.

Мощное дооснащение

Калужская областная стоматологическая поликлиника первая в области, да и одна из первых в центральном регионе, внедрила в повседневную практику CAD/CAM-технологию. Однако прогресс не стоит на месте. В этом году семейство программно-­аппаратных комплексов выросло: лаборатория дооснащена более функциональной установкой, которая позволяет работать не только с вкладками, но и с полноценными конструкциями. За один полный рабочий цикл в ней можно производить 21 единицу изделий.

Возможности протезирования расширились благодаря лабораторному аппарату Imes-­Icore, который выпиливает различные конструкции: коронки и абатменты, большие мостовидные протезы. Фрезерный станок, работающий с различными материалами, ювелирно выполняет разные задачи, используя современные заготовки.

В зависимости от дефекта, выявленного у пациента, Imes-­Icore выпиливает необходимую конструкцию, спроектированную благодаря данным со скан-аппарата минуя человеческий фактор.

Это позволяет получить изделие, в точности подходящее под особенности конкретного пациента.

Раньше такие изделия изготавливали в три этапа, над ним должны были поработать несколько специалистов: врач, техник и литейщик. А на каждом этапе создания конструкции могли допускаться ­какие-либо недочеты, дефекты. В результате нередко требовалось дорабатывать изделие после «примерки».

Теперь же ошибки исключены: ротовую полость отсканировали, программа задана и лабораторный аппарат Imes-­Icore все выпиливает, не забыв помочь специалистам и с выбором цвета.

На сегодняшний день он демонстрирует максимальную точность работы.

Пожалуй, одно из главных преимуществ новинок, предлагаемых Калужской областной стоматологией, состоит еще и в том, что они создаются из современных качественных материалов, например, безметалловой керамики.

Так, например, именно этот материал может смело применяться у аллергиков: среди пациентов у многих выявляется аллергия на металл, а изделия, созданные из современных безметалловых материалов, не содержат аллергенные компоненты.

Результаты достигаются руками профессионалов

Для работы на таком высокотехнологичном оборудовании сотрудники стоматологии проходят специализированное обучение. Непрерывное обучение специа­листов — это обязательный процесс, направленный на поддержание качества стоматологических услуг, оказываемых в стенах Калужской областной клинической стоматологической поликлиники.

Результаты работы профессионалов на достойном современном оборудовании видят в первую очередь сами пациенты: время изготовления протезов и конструкций для протезирования сократилось в несколько раз.

Непрерывное развитие — залог успеха

Оснащение новым оборудованием, владение передовыми технологиями и соблюдение этих принципов делает работу стоматологии успешной.

ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника» заботится о здоровье калужан, предлагая, помимо протезирования, полный спектр стоматологических услуг. Благодаря профессионалам, работающим на современном оборудовании, пациенты получают качественное лечение.

Сегодня поликлиника имеет 4 отделения, которые расположились в разных частях города, чтобы сделать стоматологическую помощь как можно более доступной. Учреждение по праву гордится не только своими специалистами, но и материально-­технической базой.

Все отделения оснащены современным стоматологическим оборудованием, в том числе немецкого производства, цифровыми микроскопами, стерилизационными системами, цифровыми рентгенографическими аппаратами и томографами.

Строго отслеживается соблюдение санитарно-­эпидемиологических норм.

Особого внимания заслуживает тот факт, что отделения поликлиники, работаю­щие в рамках программы обязательного медицинского страхования, или, как у нас принято говорить «по полису», и отделения, оказывающие услуги на платной основе, оснащены идентичным современным оборудованием.

Все это результат слаженной работы коллектива Калужской областной стоматологии, чей труд неоднократно был отмечен жителями нашего региона: по итогам общественного голосования поликлиника неоднократно становилась обладателем премии «Бренд года», а в этом году была удостоена победы в номинации «Лучшая стоматологическая клиника» проекта «Клиника года» нашей редакции.

Калуга, ул. Ленина, 111,

тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 56-30-70.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Строительный, 10,

тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 55-03-70.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Вс: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Тульский, 42,

тел.: (4842) 41-09-60, (4842) 73-18-11.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00.

Калуга, ул. Академическая, д. 8,

тел.: (4842) 41-09-60, (4842)54-87-85.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.