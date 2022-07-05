По просьбе членов Совета ветеранов, Калужский депутат Дмитриков провел водопровод ветерану труда

Уже больше 10 лет воду для бытовых нужд Леониду Петровичу Ракову приносят родственники из колодца, который находится за несколько десятков метров от его участка. Ветеран труда и инвалид первой группы всю свою жизнь посвятил родному поселку. После окончания института длительное время преподавал физкультуру в первой школе. Из-за тяжелой и продолжительной болезни бывший чемпион Калужской области по легкой атлетике самостоятельно передвигаться не может. С просьбой о помощи в таком важном социальном вопросе для ветерана труда, к депутату областного парламента Михаилу Дмитрикову обратились члены совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Дзержинского района.

После сбора необходимых разрешений и документов, на объекте началась работа. 90 метров проложенных утепленных коммуникаций вдоль границ участка и установка нового водопроводного колодца обеспечили надежную подачу воды. А установленная учетная система даст возможность быстро узаконить водопроводную сеть.

Михаил Дмитриков:

- Леонид Петрович очень позитивный человек, несмотря на трудности, с которыми ему по жизни пришлось столкнуться. Скромный и ответственный. Именно поэтому за него так хлопочет Совет ветеранов. От имени многих, благодарю за содействие муниципальных депутатов поселка Полотняный Завод и главу администрации Дзержинского района Егора Виркова. Считаю важным взаимодействие всех ступеней власти, благодаря которому получилось помочь ветерану труда.

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