Главная Новости Общество
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

По просьбе членов Совета ветеранов, Калужский депутат Дмитриков провел водопровод ветерану труда

Опубликовано: 05.07.2022 10:00 0 482

Уже больше 10 лет воду для бытовых нужд Леониду Петровичу Ракову приносят родственники из колодца, который находится за несколько десятков метров от его участка. Ветеран труда и инвалид первой группы всю свою жизнь посвятил родному поселку. После окончания института длительное время преподавал физкультуру в первой школе. Из-за тяжелой и продолжительной болезни бывший чемпион Калужской области по легкой атлетике самостоятельно передвигаться не может. С просьбой о помощи в таком важном социальном вопросе для ветерана труда, к депутату областного парламента Михаилу Дмитрикову обратились члены совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Дзержинского района.

После сбора необходимых разрешений и документов, на объекте началась работа. 90 метров проложенных утепленных коммуникаций вдоль границ участка и установка нового водопроводного колодца обеспечили надежную подачу воды. А установленная учетная система даст возможность быстро узаконить водопроводную сеть.

Михаил Дмитриков:
- Леонид Петрович очень позитивный человек, несмотря на трудности, с которыми ему по жизни пришлось столкнуться. Скромный и ответственный. Именно поэтому за него так хлопочет Совет ветеранов. От имени многих, благодарю за содействие муниципальных депутатов поселка Полотняный Завод и главу администрации Дзержинского района Егора Виркова. Считаю важным взаимодействие всех ступеней власти, благодаря которому получилось помочь ветерану труда.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 05.07.2022 10:00 0 482
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать зарядное устройство для ноутбука Apple
Сайт на Node JS: в чем преимущества?
Химчистка пуховиков в Москве

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru