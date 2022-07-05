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В Калуге напечатали 475 экземпляров книги «Севильский цирюльник» Бомарше

Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.07.2022 08:45 0 127
В Калуге напечатали 475 экземпляров книги «Севильский цирюльник» Бомарше

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 июля.

1794 – в Калужской типографии (одной из лучших в 18 в.) великолепно напечатано 475 экземпляров книги «Севильский цирюльник» Бомарше в переводе Н. Облеухова. Следует заметить, что два века тому назад город славен был не только своим театром, изразцами да лакомым тестом, но и книгопечатанием.

 

1857 – родилась Клара Цеткин (1857 – 1933) — немецкий политический деятель, участница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. Одна из улиц Калуги с 1933 по 1991 носила ее имя (ныне ул. Николо-Козинская).

 

1907 – освящен храм Сергиева скита (территория железнодорожной станции Калуга-2). Сергиев скит Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества построен в память «злодейски убиенного в результате террористического акта 4 февраля 1905 года» Великого князя Романова Сергея Александровича. Решение о постройке святой обители было принято 4 февраля 1906 года. 19 октября 1911 года Сергиев скит посетила Великая княгиня Елизавета Федоровна. В память о давних исторических событиях на здании железнодорожного вокзала Калуга-2 установлена мемориальная доска.

 

1924 – вышло постановление Губернского исполкома об увековечении памяти В.И. Ленина и обустройстве сквера его имени. Через год, 5 июля 1925 года, был открыт памятник вождю, скульптор В. В. Козлов. В Калуге установлена первая бронзовая копия модели этого памятника. Вторая копия в 1927 г. была поставлена у Смольного института в Ленинграде. Всего было изготовлено 17 таких копий. С 1937 по 1991 год Староторжская площадь также носила имя вождя, ныне носит название площадь Старый Торг. 1 декабря 1961 года именем Ленина была названа одна из центральных улиц Калуги.

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Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 05.07.2022 08:45 0 127
Тэги: история калуги
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