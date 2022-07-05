В Калужской области установилась жара, но может накрапывать дождь
Во вторник, 5 июля, в регионе все еще жарко. Жителей Калужской области сегодня, возможно, освежит дождик.
Температура воздуха утром составит около +18 градусов, днем – до +29, вечером – в районе +27.
Ожидается малооблачная погода. Скорость ветра – до 3 м/с.
Наши предки верили, что дождь в этот день обещает хороший урожай хлеба и льна.
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