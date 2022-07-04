Житель Калуги копил деньги на счете, но приставы забрали их за долги по алиментам
В понедельник, 4 июля, стало известно, что калужанин выплатил задолженность по алиментам в 52 тысячи рублей. Об этом сообщили судебные приставы Калуги.
Известно, что в отделении судебных приставов по Ленинскому округу Калуги с весны текущего года находилось исполнительное производство о взыскании с калужанина алиментов в пользу ребенка.
Мужчина не выплачивал деньги вовремя, к началу лета образовалась задолженность в 52 тысячи рублей.
Жителю Калуги запретили выезжать из страны и забрали долг со счета мужчины в банке.
По месту работы направили исполнительный лист в бухгалтерию. Теперь часть зарплаты мужчины будет направляться на содержание его ребенка.
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