Гроза пройдет через Калужскую область

В понедельник, 4 июля, ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает о грозе в регионе.

По данным Калужского ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа 4 июля с сохранением до 19.00, местами по Калужской области ожидается гроза.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле.

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