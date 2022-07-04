Гроза пройдет через Калужскую область
В понедельник, 4 июля, ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает о грозе в регионе.
По данным Калужского ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа 4 июля с сохранением до 19.00, местами по Калужской области ожидается гроза.
Если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле.
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