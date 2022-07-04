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Рейтинг беды №2: ровно 50% дорог Калужской области соответствует всем требованиям

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.07.2022 16:14 0 166
Рейтинг беды №2: ровно 50% дорог Калужской области соответствует всем требованиям

В понедельник, 4 июля РИА «Новости» опубликовало рейтинг российских дорог, которые, согласно классику, являются одной из двух российских бед.

Как оказалось, лучше всех в стране с ней справляется столица. Москва возглавила рейтинг. 97,5% ее дорог соответствуют всем нормативным требованиям. Можно было бы подумать, что на втором месте Санкт-Петербург, но нет, серебро у Ханты-Мансийского автономного округа. В Югре смогли справиться с бедой на 87,1%.

Третье место у Краснодарского края. Здесь 84,5% всех дорог соответствуют всем требованиям.

А вот Северная столица находится на 13 месте. Здесь всем нормам соответствует только 65,5% дорог. Но все равно это больше, чем в Калужской области, которая ровно с 50 процентами расположилась на 39 месте из 85-ти.

При этом у наших соседей дело обстоит так:

  • 11 место - Московская область. 69,3% дорог соответствует нормативам.
  • 29 место – Тульская область с 54,6%
  • 49 место – Брянская область с 46,5%
  • 31 место – Орловская область с 54,4%
  • 69 место – Смоленская область, где нормативам соответствует всего 37,1% дорог.

Полностью рейтинг можно посмотреть по ссылке: Рейтинг регионов по качеству дорог.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.07.2022 16:14 0 166
Тэги: область дороги
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