В Калужской области доизберут 7 депутатов

В понедельник, 4 июля, появились подробности подготовки к выборам 11 сентября 2022 года. Городская управа Калуги, ссылаясь на облизбирком, сообщает, что в 5 муниципальных образованиях региона состоятся дополнительные или повторные выборы депутатов представительных органов. Необходимо заместить 7 депутатских мандатов.



Голосовать будут на 13 избирательных участках, пять из них расположены в Калуге.

Само голосование продлится два дня, 10 и 11 сентября, с 8.00 до 20.00.

Калужане смогут проголосовать в те же сроки и у себя дома, если прийти на участок они не могут по стостоянию здоровья.

Жители Калуги смогут голосовать дистанционно, предварительно подав заявку на портале Госуслуг.



В Калуге готовят помещения избирательных участков, оснащают их необходимой техникой. Будет работать горячая линия по вопросам избирателей.



Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.