Директор управляющей компании в Калуге собирал деньги с жильцов и тратил на себя

В понедельник, 4 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела о хищении денег в отношении гендиректора УК Калуги. Об этом сообщила прокуратура Калужской области.

Мужчина присваивал деньги жителей многоквартирных домов города, которые люди вносили для оплаты ЖКХ.

В 2020 году руководитель управляющей компании в Калуге собрал с жильцов деньги на обслуживание и ремонт лифтов, а после положил к себе в карман.

Мужчина пойдет по статье о хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Прокуратура взяла расследование на особый контроль.

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