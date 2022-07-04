Калужане за рулем гоняют и не умеют проезжать перекрестки

В понедельник, 4 июля, министерство транспорта Калужской области сообщает о результатах мониторинга нарушений ПДД дорожными камерами.

В период с 24.06.2022 по 30.06.2022 зафиксировано 36 781 нарушение ПДД, из них:

28 140 превышений скорости;

490 выездов на встречную полосу;

2 452 нарушения правил пользования ремнями безопасности;

4 816 нарушений правил проезда перекрестков;

720 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам;

163 остановки и стоянки в зоне действия запрещающих дорожных знаков.



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