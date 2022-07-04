В Калужской области установился 4 класс пожарной опасности

В воскресенье, 3 июля, Калужский ЦГМС сообщил об установлении в лесах нашего региона с 04.07.2022 года 4 класса пожарной опасности – это высокий уровень.

По итогам разведок авиации, очаги пожаров не обнаружены. Ежедневные замеры воздуха показывают отсутствие превышения норм концентраций вредных веществ.

48 камер видеонаблюдения мониторят лесопожарную обстановку.

Пока действует противопожарный режим, запрещен въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, запрещено разводить костры.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить по номеру «112».

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