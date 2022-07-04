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ВТБ запустил сервис по выплате зарплат для бизнеса

Опубликовано: 04.07.2022 11:00 0 271
ВТБ запустил сервис по выплате зарплат для бизнеса

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса сервис для работы с зарплатными реестрами в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite. С его помощью бухгалтеры компаний – зарплатных клиентов банка могут проводить все необходимые операции по начислению оплаты труда.

В приложении пользователи могут просматривать детали реестра, отслеживать статусы работы с ним, подписывать и отправлять его в банк. О результатах обработки документа оповестит push-уведомление, а для удобства просмотра списка реестров или их поиска реализована фильтрация по сумме, статусу и дате создания. Сервис доступен владельцам смартфонов на ОС Android.

«Цифровые услуги для бизнеса сегодня так же востребованы, как и у розничных клиентов. Предприниматели привыкли управлять своими финансами и совершать большинство банковских операций с помощью смартфона. Поэтому мы стремимся максимально упростить для них работу в дистанционных каналах. Новая опция по работе с зачислением зарплат в мобильном приложении позволит предприятиям организовать эту работу без привязки к рабочему месту. Это значительно упрощает процесс расчетов с персоналом, при этом совершенно неважно, какое число сотрудников добавлено в реестр», – отметил Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

Ранее ВТБ упростил работу клиентов среднего и малого бизнеса с зарплатными проектами – банк запустил комплекс сервисов «Цифровая сделка». Теперь зарплатный проект для бизнеса можно подключить через интернет-банк ВТБ Бизнес за сутки, не посещая офис банка. «Анкетный сервис» и другие возможности упростят сотрудникам заказ карты, а бухгалтерии – начисление заработной платы. Также банк первым на российском финансовом рынке запустил в мобильном приложении ВТБ Онлайн сервис для получения сообщений от работодателей. Push-уведомления мгновенно приходят зарплатным клиентам. Для организации и сотрудников опция предоставляется бесплатно.

ВТБ – один из лидеров рынка по числу зарплатных проектов. Сегодня по всей России карту для получения заработной платы используют свыше 7 млн человек.

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Опубликовано: 04.07.2022 11:00 0 271
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