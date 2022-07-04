В понедельник, 4 июля, Калужская область принимает участие в Международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, об этом сегодня сообщил губернатор Владислав Шапша. Наш регион представляют члены правительства во главе с губернатором Владиславом Шапшой.

– В прошлом году главной темой была цифровая трансформация промышленности, – говорит глава региона. – Национальная стратегия перехода была принята в конце 2021 года. Сегодня Калужская область в ТОПе в стране по уровню цифровой зрелости в стране. В этот раз перед нами стоят еще более сложные и ответственные задачи.

Выставка продлится с 4 по 7 июля. Тема этого года: «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям».

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