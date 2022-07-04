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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о шагах по перестройке внешнеэкономических связей России

Опубликовано: 04.07.2022 09:35 0 123
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о шагах по перестройке внешнеэкономических связей России

Качественно новая финансовая система, которую предстоирачт сформировать в России, должна быть ориентирована на максимальное развитие и использование внутренних ресурсов страны, по возможности – при поддержке дружественных России государств. Перестройка внешнеэкономических связей сегодня ставит перед финансовым сектором несколько задач. О решениях для их реализации рассказал на заседании комитета РСПП по финансовой политике возглавляющий этот комитет президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Трансформирующаяся внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) требует эффективного сопровождения с опорой на диверсификацию структуры внешнеторговых платежей и перевод трансакций в изолированные каналы коммуникаций. Соответствующие шаги уже предпринимаются по линии исполнительной власти и Центрального банка. Есть понимание конкретных действий, в том числе открытие (или расширение) каналов для своп-операций между Банком России и регуляторами дружественных стран; запуск биржевой торговли экспортными товарами в российских рублях и формирование национальных индикаторов цен на эти товары, другие механизмы.

Для перестройки внешнеэкономических связей необходимо накопление на российской стороне «навеса» как твердых, так и национальных валют тех стран, с кем Россия имеет устойчивый торговый профицит. «Проще говоря, необходимо решить, как наиболее эффективно вывести с балансов «токсичные» резервные валюты и что делать с излишками «мягких» валют», - пояснил Андрей Костин.

Не менее важная тема – стимулировать зарубежных контрагентов ускоренно переводить все трансакции в закрытые каналы. Сегодня российская финансовая система обладает полноценной эффективной, независимой и легко масштабируемой инфраструктурой для проведения платежей и расчетов в рублях – как внутри страны, так и по внешнеторговым операциям. «Она в этом смысле является технологичной и суверенной – импортозамещение в этой части уже состоялось, - сказал глава ВТБ. – Расшивка «узких мест» лежит именно в области международного взаимодействия». Речь идет о необходимости включения новых стран и организаций в периметр работы Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), её стыковка с аналогичными системами дружественных стран, прежде всего Китая (CIPS); расширении международного охвата карты «Мир»; выработке конкретных механизмов взаимодействия на уровне отдельных финансовых организаций России и дружественных стран. Основная работа по этим направлениям ведется ЦБ и правительством.  Однако, по мнению Костина, экспертиза финансового и делового сообщества будет здесь крайне востребована.

Глава ВТБ отметил, что в условиях формирования новой финансовой системы необходимо снизить избыточную регуляторную нагрузку на банковский сектор. «Бизнес как никто другой заинтересован в повышении возможностей банков предоставлять компаниям и населению доступные финансовые ресурсы, - пояснил он. – В условиях происходящей сейчас подстройки экономики к новым реалиям, доступ к оборотным средствам и дешевым инвестиционным ресурсам – в прямом смысле вопрос жизни и смерти для многих компаний». Сегодня ЦБ демонстрирует готовность переосмысливать подходы к регулированию банков и гибко подходить к вопросам реализации базельских принципов и стандартов. «По нашим оценкам, приостановка действия надбавок к нормативам достаточности капитала и нормативов ликвидности позволила бы российским банкам высвободить до 50 трлн рублей для дополнительного потенциального кредитования компаний», - оценил Андрей Костин.

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Опубликовано: 04.07.2022 09:35 0 123
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