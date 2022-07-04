Жара в Калужской области продержится еще несколько дней

В понедельник, 4 июля, в Калужской области будет жарко.

Температура воздуха утром составит около +23 градусов, днем – до +29, вечером – в районе +18.

Утром небо будет ясным, днем – облачно с прояснениями. Скорость ветра – до 3 м/с.

Наши предки верили, что сон с 3 на 4 июля – вещий, он в точности исполнится. Сновидение, увиденное днем 4 июля, о чем-то вас предупреждает, поэтому будьте осторожны.

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