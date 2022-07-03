В Гостином дворе прошел концерт ко Дню образования Калужской области

В воскресенье, 3 июля, городская управа Калуги рассказала о прошедшем концерте, приуроченном к 78-й годовщине образования Калужской области, которую отмечают 5 июля.

2 июля на площадке «Гостиный двор» выступили творческие коллективы и солисты Калужской областной филармонии. Музыка и народные танцы Калужской земли порадовали зрителей. Выступления артистов сопровождал видеоряд с фотографиями региона, а в перерывах ведущие читали стихотворения.



К калужанам обратился губернатор Владислав Шапша:

– Мы сегодня отмечаем праздник, близкий сердцу каждого калужанина. Я хочу сказать спасибо всем, кто в то время и сегодня куёт благополучие Калужской области, вам, дорогие друзья. Но и сегодня у нас хватит сил, ресурсов и желания идти вперед.



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