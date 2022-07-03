55 тысяч кубометров отходов отсортировали в Калужской области за прошлый год
В воскресенье, 3 июля, правительство региона сообщило, что за прошлый год в Калужской области собрали 55 тысяч кубометров раздельных отходов. А сам раздельный сбор у нас внедрен с 2019 года.
В планах страны строит задача, чтобы к 2030 году на сортировку отправлялось 100 % мусора.
В достижении этой цели, конечно, важна роль каждого. Нужно научиться правильно разделять отходы.
Для этого в Ворсине провели мероприятие «Экодвор», где детям и взрослым рассказали, как правильно обращаться с разными видами отходов. Проводились мастер-классы по живописи и созданию игрушек из старых CD-дисков.
В правительстве региона уточняют, что число жителей, сортирующих мусор, растет с каждым годом.
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