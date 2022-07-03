В Калужской области вновь наступает жара

Утром в воскресенье, 3 июля, температура воздуха составит около +17 градусов, днем – до +28, вечером – в районе +21.

День будет солнечным, а небо ясным. Ветер слабый – до 5 м/с.

Нельзя 3 июля сплетничать.

Предки считали, что черная зависть может стать причиной будущих неудач. Если же искренне порадоваться чьим-то успехам в это воскресенье, можно ждать позитивных изменений в жизни.

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