«Гуманитарная помощь», найденная в Калужской области, оказалась мусором

Как мы уже сообщали, в субботу, 2 июля, в Малоярославецком районе нашли несколько коробок, которые приняли за гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

К вечеру ситуация прояснилась.

- Мы разбираемся в обстоятельствах произошедшего. В лесу обнаружено восемь небольших вскрытых коробок с остатками круп, макаронных изделий, картофеля, небольшое количество одежды и два пакета с пустыми пластиковыми бутылками, - отметил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

Общий вес найденного оказался менее 20 килограммов.

По словам Вячеслава Парфенова, похоже, что просто кто-то выкинул мусор.

Отношения к беженцам, размещенным в санатории на территории Малоярославецкого района, данный груз не имеет никакого отношения.

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