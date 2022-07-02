В Калужской области 28 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 28 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 640, сообщили в субботу, 2 июля, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы 11 человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух месяцев - с 22 апреля.

Выздоровели еще 32 пациента. Всего с болезнью справились 102 758 калужан.

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