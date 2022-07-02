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В Калужской области нашли гуманитарную помощь в лесу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.07.2022 12:00 0 839
В Калужской области нашли гуманитарную помощь в лесу

В Малоярославецком районе местные жители нашли гуманитарную помощь, которая должна была отправиться жителям Донбасса.

Сейчас местные власти пытаются понять, как важный груз оказался в лесу.

Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов уже высказался на тему гуманитарной помощи, собираемой на территории муниципалитета.

- Сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР осуществляется централизованно на базе Центра внешкольного развития и еженедельно отправляется ответственными за это сотрудниками в единый пункт сбора в Калугу, - написал Парфенов в соцсетях. - Доставка гуманитарной помощи беженцам, размещенным на территории санатория «Воробьево» организована напрямую из Калуги в санаторий «Воробьево», ответственное лицо - руководитель санатория.

На этой неделе в рамках оказания помощи Малоярославецкий район отправил средства личной гигиены, моющие средства и детские подгузники.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.07.2022 12:00 0 839
Тэги: гуманитарная помощь общество
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