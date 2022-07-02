Деревня под Калугой останется без света 4 июля

В понедельник, 4 июля, в деревне Мужачи под Калугой не будет электричества в жилых домах. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электроэнергии продлится с 9:00 до 17:00.

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