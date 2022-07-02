В Калуге зарегистрирован онлайн первый младенец

В пятницу, 1 июля, в городском управлении ЗАГС произвели первую онлайн-регистрацию рождения малыша с помощью нового суперсервиса «Рождение ребёнка».

Теперь функция доступна для всех калужан в личном кабинете портала Госуслуги. Подать заявление можно из дома.

Готовые документы приходят в электронном виде в личный кабинет родителей. При желании гербовое свидетельство о рождении выдаётся органом ЗАГС на бумажном носителе.

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